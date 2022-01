Burgemeesters Veiligheidsberaad buigen zich over lockdown

De kersverse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, is besmet met het coronavirus. Woensdagavond laat liet hij op Twitter weten dat hij "helaas een positieve testuitslag heeft ontvangen". Hij blijft voorlopig in quarantaine, waar hij al in zat na een positieve coronatest bij een van zijn kinderen, eerder op de dag.

Hoekstra werkt de komende dagen vanuit huis. "Gelukkig heb ik geen klachten", meldt hij. De bewindsman was dinsdag nog in Brussel. Het was zijn eerste reis in zijn nieuwe functie.

Woensdagochtend had een van zijn kinderen een positieve zelftest, maar andere familieleden testten volgens Hoekstra negatief. Toch ging hij toen uit voorzorg al in quarantaine.