Inloophuizen kankercentrum zoeken vrijwilligers om geldpotjes aan te boren

Bij De Skulp bieden ze psychosociale zorg. Danes: "De reguliere zorg gaat om het behandelen, het beter maken of verlichten van de ziekte. We doen eigenlijk alles wat niet medisch is. De kwaliteit van leven stellen we centraal."

Wie er behoefte aan heeft, kan zo inlopen op één van de locaties. "Praten met onze gastmannen en -vrouwen, met lotgenoten, allerlei activiteiten. Gedurende het hele jaar."

Doorverwijzing

Danes merkt dat er behoefte aan is. "Daar zijn ook onderzoeken naar geweest. Niet iedereen met kanker wil hierheen, maar er is een hele groep die dat wel wil. En nog niet eens iedereen kent ons. We hopen dat ziekenhuizen en zorgaanbieders naar ons doorverwijzen."