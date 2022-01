Nipt, maar mogelijk duur verlies Aris in Zwolle

Aris is bezig aan een sterk seizoen en begon 2022 afgelopen weekend ook met winst op Den Helder. De Leeuwarders strijden om een plekje bij de eerste vijf in de Nederlandse tak van de BNXT League. De top-vijf plaatst zich namelijk voor de Elite Gold, het hoogste niveau van de basketbalcompetitie van Nederland en België.

Lang spannend

De verschillen zijn klein en dus had de ploeg van Vincent van Sliedregt zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen in Zwolle. Het begin was goed, want Aris nam een voorsprong van zeven punten. Aan het eind van het eerste kwart stond Landstede alweer op gelijke hoogte: 21-21. Bij rust was het nog steeds spannend, maar was er een kleine voorsprong voor de thuisploeg.

Tot in het vierde kwart ontliepen de ploegen elkaar bijna niets. Aris kwam nog even op voorsprong (66-67 ), maar zag Landstede in de laatste drie minuten toch de wedstrijd naar zich toe trekken.

Pruitt topscorer bij debuut

Bij Aris maakte Nigel Pruitt zijn debuut. Hij is de opvolger van topscorer Ar'mond Davis, die vanwege privéomstandigheden terug is gegaan naar zijn thuisland Amerika.