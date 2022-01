Politie Noord-Nederland kampt met tekorten door zelfopgelegde aspirantenstop

In deze cijfers gaat het puur om het verschil tussen het aantal mensen dat de politie denkt nodig te hebben (formatie) en het aantal dat er daadwerkelijk op de functies zit (bezetting). De laatste tijd wordt er regelmatig politiepersoneel uitgeleend om bijstand te verlenen bij bijvoorbeeld coronademonstraties of de rellen in Rotterdam. Dit 'uitleeneffect' en de oplopende werkdruk en impact door zulke demonstraties zijn niet meegenomen in de cijfers.

Te weinig rechercheurs

De tekorten in het Noorden hebben niet alleen hun weerslag op regioteams zoal Noordoost, maar hebben ook effect op bepaalde diensten van de politie. Binnen de eenheid Noord-Nederland komt de recherche de meeste mensen tekort: 47 personen. Op een formatie van 666 is dat zo'n 7 procent. In welke provincie dit vooral gevoeld wordt, is aan de cijfers niet te zien: de cijfers per dienst zijn niet uitgesplitst naar regio.

Ook bij DRIO (Dienst Regionale Informatie Organisatie) is een tekort. Deze dienst voorziet de andere delen van het politieapparaat van informatie om alle taken goed uit te kunnen voeren. In Noord-Nederland ontbreken hier 13 mensen op noodzakelijke functies, wat neer komt op bijna 5 procent.

Teveel mensen op leidinggevende functies

Volgens de formatie wil de politie 110 mensen in dienst hebben die in de leiding of staf van de eenheid Noord-Nederland zitten. In werkelijkheid werken daar 134 mensen. Waar de politie in het Noorden dus kampt met tekorten in functies op straat en in opsporing, bestaat hier juist een overschot van ruim 20 procent.