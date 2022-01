Voetbaltrainer Pieter Huistra verlaat Oezbekistan met kampioenstitel op zak

Bijna vijf jaar geleden kwam de Friese achtvoudig international in Oezbekistan terecht. Hij was sinds 2017 in dienst van Pakhtakor, eerst als assistent en sinds begin 2021 als hoofdtrainer. In die functie wist hij vorig jaar met de club kampioen van het Centraal-Aziatische land te worden.

Huistra is geboren in Goënga. Hij heeft zowel als speler als trainer een internationale carrière. In ons land speelde hij onder andere bij FC Groningen en FC Twente. Buitenlandse avonturen brachten hem bij Glasgow Rangers, Sanfrecce Hiroshima en Lierse SK.