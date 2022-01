Al twee jaar geen Friese paarden buiten Europa gekeurd door corona

Volgens Akkerman gaat het om honderden paarden die nu niet het predicaat kunnen krijgen om in het stamboek opgenomen te worden. De inspecteurs van het stamboek kunnen er simpelweg niet naartoe.

In Europa kan de auto nog gebruikt worden om naar de verschillende fokkers toe te gaan, maar verder weg is dat niet mogelijk. De inspecteurs kunnen er niet komen of lopen het risico dat ze niet terug kunnen vliegen.

Het stamboek doet online wel wat mogelijk is. Maar om de paarden echt te kunnen beoordelen, moeten de inspecteurs de paarden echt zien.