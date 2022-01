Bestuur MFC Stiens stapt op na onenigheid over verhuizing naar eerdere gemeentehuis

Er is een nieuwe kink in de kabel gekomen met de verhuizing van multifunctioneel centrum De Skalm in Stiens naar het oude gemeentehuis in het dorp. De plannen zijn al meer dan twee jaar oud, maar vorig jaar kwamen er problemen naar boven. Volgens het bestuur van De Skalm hield de gemeente zich niet aan afspraken.

Bemiddelaars geven taak terug

Wethouder Hein de Haan voelde zich toen overvallen door de boodschap van De Skalm. Twee bemiddelaars moesten een oplossing bedenken en de partijen weer bij elkaar brengen.

Die bemiddelaars geven nu de opdracht terug. Ze zeggen dat het bestuur van De Skalm in een brief van afgelopen week met allemaal nieuwe voorstellen is gekomen.