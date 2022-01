Miljoenenjacht Galactica na hindernissen aangekomen in Harlingen

Om kwart voor vijf kwam het schip eindelijk aan in de Harlinger haven. Zaterdag vertrok het jacht uit Oss. Tot twee keer toe kon niet onder een brug door vanwege het hoge waterpweil in de Maas. Eerst ging het mis bij de spoorbrug van Hedel in Gelderland en later paste het jacht niet onder de brug door bij Heusden in Brabant.

Het schip van 80 meter lang en 14 meter breed moest wachten op lager water. Dinsdagavond kon het uiteindelijk verder en bereikte het via de Noordzee en de Waddenzee zijn bestemming in Harlingen. Wie de eigenaar van het schip is, is niet bekend gemaakt.