Anjumer krijgt 12 maanden celstraf voor mishandelen politieagent

Er waren die avond al signalen bekend bij de politie dat er mogelijk ongeregeldheden zouden komen. "We waren goed voorbereid", zei teamchef Marjan Abma-de Ruiter van politie Noardeast-Fryslân, daar toen over.

Noodverordening

Naar aanleiding van wat er is gebeurd, stelde burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân in Anjum voor vier dagen een noodverordening in. Een jaar eerder was het in Anjum ook al uit de hand gelopen in de periode rond oudjaar. Toen werd de politie met stenen, flessen en vuurwerk bekogeld.

Excuses

Vorige week maakte de jeugd van Anjum excuses voor de verwondingen die de politieman zijn toegebracht. In een verklaring schrijven ze echter dat het optreden van de ME de oorzaak was van de escalatie.