HEA! De Stal van Hylpen

Het is een prachtig gezicht als Gerben en Klaske de Vries met hun Friese paard en wagen door Hindeloopen rijden. Sinds 35 jaar hebben ze een fokkerij met Friese paarden: de Stal van Hylpen. De passie voor het Friese paard is zowel bij Gerben als bij Klaske groot. De vader van Gerben is ermee begonnen. Hij zag een veulen op de markt van Joure en zo is het sprookje begonnen, vertelt Gerben. Het veulen groeide uit tot stammoeder Inngrid (naam is goed geschreven, red.) en alle paarden op de fokkerij stammen van haar af. Zo ook Herre 524. Deze hengst doet dit jaar voor het eerst mee aan de paardenkeuring.