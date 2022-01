Prikhumor in Sneek: "Wij maken het heel graag gezellig"

Westra kwam op het idee van zijn 'wachtvoorstelling' toen het hem opviel dat mensen in de wachtruimte met name naar de klok zaten te staren. "Ik dacht, ik moet hier de boel een beetje opfleuren, want het is niet zo'n fleurige tijd op dit moment."

Locatiemanager Baukje Westra is blij met het initiatief van Westra. "Het is leuk om ontspanning te hebben. Mensen moeten een kwartier wachten, is het advies. En dat kan heel saai zijn. Met Westra wordt het een stuk leuker en hebben ze wat vermaak."

Het publiek lijkt ook blij te zijn met de actie van Westra. "Wij horen zo nu en dan klappen en gejuich. Dan is het altijd goed. En dat op een vaccinatielocatie. Wij maken het graag gezellig. Dat vinden we leuk. Het is hier allemaal niet zo streng. Wij zijn gezellig."