Spaansenterrein Harlingen kan eindelijk toch woonwijk worden.

Wie de huizen precies gaat bouwen, is nog niet bekend. De nieuwbouw op het terrein van de voormalige betonfabriek is het grootste stedelijke woonontwikkelgebied buiten Leeuwarden.

Ook sociale huurwoningen

De gemeente Harlingen heeft wel een aantal voorwaarden. Zo moet er ook sociale huurwoningen worden gebouwd en huizen voor de middeninkomens. De woningen moeten passen bij "de aard en schaal van Harlingen", zegt wethouder Erik de Groot (PvdA ).

Hij denkt dat er wel vraag is naar de huizen in alle prijsklassen, van sociale huurwoningen aan het hogere koopsegment. Veel mensen in het Westen willen wel in Harlingen wonen.

Eerdere koop ongedaan gemaakt door rechter: staatssteun

Het Spaansenterrein van 6,5 hectare ligt al een aantal jaren braak. De gemeente wilde al veel langer dat het gebied ontwikkeld zou worden.

De gemeente kocht in 2009 de grond van Spaansen. Daarvoor werd 6,5 miljoen betaald en er zou nog eens 2 miljoen achteraan worden betaald.

Maar de rechter maakte de koop ongedaan. De reden: er zou sprake zijn van staatssteun. Spaansen moest daarop het eerste bedrag terugbetalen. Een aantal rechtszaken was het gevolg, tot cassatie toe. De gemeente verloor al deze zaken. De rechters bleven bij het oordeel dat er sprake was van staatssteun.

Huidige aankoopbedrag geen staatssteun, maar schikking

Spaansen en de gemeente Harlingen kwamen er lange tijd niet uit tot nu. Wethouder De Groot is blij dat de impasse is doorbroken. De gemeente betaalt een bedrag van 5 miljoen euro aan Spaansen In tegenstelling tot de eerdere bedragen is dit geen staatssteun. "Het is een schikking op basis van een juridische uitspraak", zegt De Groot.