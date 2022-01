Dorpscafé Wommels te koop: "Opnieuw opbouwen hebben we de puf niet meer voor"

Het café is bijna 150 jaar oud. Er is plek voor tweehonderd gasten. De eigenaren hadden nog wel toekomstplannen. Zo wilden ze een nieuwe open keuken installeren.

Echter, de coronacrisis is de zoveelste terugval die hun ten deel valt. Eerst het rookverbod, daarna de maatregelen ten gevolge van de cafébrand in Volendam en de verhoging van de minimumleeftijd voor het drinken van alcohol.

De verplichte coronasluitingen doen de eigenaren de das om. Ze zien het niet meer zitten. "Opnieuw opbouwen hebben we de puf niet meer voor. Het is wel goed zo. Nu is een ander aan de beurt", zegt Henk Metzlar.

Het café staat inmiddels te koop bij een makelaar. Die ziet er wel brood in. Hij heeft een stuk of vier cafés in de verkoop, maar er is vraag naar, zegt Gerrit Bleeker.