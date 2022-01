Gemeenten maken zich zorgen over inwoners met zonnepanelen

In de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland is er veel animo om zonnepanelen te nemen, maar deze populariteit kan snel omslaan naar chagrijn, nu de capaciteit op het net te klein dreigt te worden. Initiatieven van coöperaties lopen vast, en particulieren met panelen op het dak worden op sommige dagen zelfs afgesloten, zo zeggen de gemeenten.

Om hier verandering in te brengen hebben de drie gemeenten nu een motie ingediend bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Negen andere Friese gemeenten onderschrijven de motie. Ze willen dat de VNG het nieuwe kabinet beweegt om in actie te komen. Zo zouden er meteen maatregelen genomen moeten worden om de elektriciteit lokaal op te slaan, of om te vormen.

De motie van de Friese gemeenten wordt volgende week donderdag, 13 januari behandeld bij de VNG.