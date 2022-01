Vandalen maken einde aan Tjongertoren

De constructie van de houten toren uit 1999 is er al slecht aan toe. Doordat er op sommige plekken water blijft staan, is de constructie gaan rotten. En nu hebben vandalen bovendien een balustrade van de bovenste verdieping van de toren vernield. Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie: "Het is op dit moment levensgevaarlijk", zegt Michel Krol, districtshoofd bij It Fryske Gea.

Ook op de andere verdieping is geprobeerd om de reling weg te schoppen, maar dat is niet gelukt. It Fryske Gea wacht nu op toestemming van de gemeente om de toren weg te mogen halen.

Er zijn nog geen plannen voor een nieuwe toren. Dat is zowel vanwege het financiële plaatje, maar ook vanwege alle eisen die er vandaag de dag zijn om wat open te stellen voor publiek, zo zegt Krol. En al zou it Fryske Gea er geld voor hebben, "er moet ook nog onderhoud gepleegd worden."