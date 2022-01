Gemengde gevoelens voetbalclubs: langer sporten maar competitie uitgesteld

"Het is geweldig om de kinderen zo blij te zien, dat ze eindelijk weer los kunnen", zegt Drachtster Boys-voorzitter Gijs Lokhorst terwijl hij aan de kantlijn van 'zijn' voetbalveld staat. Op het veld zijn de pupillen tot 14 jaar aan het werk. "Ze zijn nu vooral weer aan het trainen, het gaat om het enthousiasme en dat je weer kan voetballen."

Voor trainer Jort Tibbesma is het vooral fijn dat er weer tot acht uur 's avonds getraind mag worden. "Het was eerst tot vijf uur, en toen konden veel pupillen niet vanwege school. Nu het weer mag willen we weer volle bak!"

Competitie

Voetbalbond KNVB heeft besloten de amateurcompetities in ieder geval met een week uit te stellen, en de geplande wedstrijden te schrappen. De sportsector pleit voor verruiming van de regels. "Je wilt graag iedereen weer aan het sporten hebben, ook de volwassenen", zegt Lokhorst. Hij verwacht in dat opzicht echter niet veel van de regering. "Het is heel lastig in te vullen, dus ik ben heel benieuwd wat er vrijdag uit de persconferentie komt."