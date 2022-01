Studenten Verslavingskunde koken voor daklozen

"We willen iets extra's terugdoen voor deze mensen, een warme maaltijd in deze koude tijd", vertelt Savannah Kelderhuis. Ze is student Verslavingskunde aan NHL Stenden.

Met behulp van een supermarkt en het inzamelen van geld onder studenten werd de actie gefinancierd. "Ik ben heel trots op hen", zegt docent Marcel Kik. De studenten hadden eerder een fietstocht langs allerlei opvanglocaties. "Dat heeft zoveel indruk gemaakt dat ze dit initiatief nemen."

Vooroordelen

Volgens Kik is de belangrijkste les voor studenten, dat ze zich bewust zijn van vooroordelen. Die kunnen je aardig in de weg zitten als hulpverlener.

"Neem bijvoorbeeld het idee; eens verslaafd, altijd verslaafd. Is dat wel zo? En moet iemand dat zijn hele leven meedragen? Of kun je kijken naar de mens achter het gedrag? Dus als je meer gaat begrijpen van de context waarin iemand tot een bepaalde situatie is gekomen, kun je ook veel beter iemand helpen."