Psychiaters willen alle scholen open | Cultuursector in onzekerheid

NOC*NSF luidt de noodklok. Voor een gezonde samenleving is het cruciaal om de sportsector weer te openen, zegt de organisatie. Uit een enquête van de Sportdeelname Index blijkt dat 1 op de 3 verwacht nog minder fit te zijn als de huidige lockdown wordt verlengd.

"Iedere sportmogelijkheid telt. Daarom roepen we het kabinet dringend op om mogelijkheden voor sport te vergroten", zegt Marc van den Tweel van NOC*NSF. "We verkeren in een vitaliteits- en beweegcrisis waar we niet zomaar uit gaan komen."

Volgens hem motiveren sportclubs mensen om in beweging te blijven, maar nu de mogelijkheden om in verenigingsverband te sporten beperkt blijven, sporten veel mensen niet meer. "En hoe langer je stopt met sporten, hoe moeilijker het is om weer te beginnen", zegt Van den Tweel.