Coronanieuws 12 januari: Gemeenten maken coronastatement

Niet een lijnbus, maar een wijkauto brengt sinds dinsdag de bewoners van Westeinde rond. De lijn werd uit de dienstregeling gehaald. Maar door vrijwilligers blijft er toch openbaar vervoer. Het stadsvervoer is door de coronacrisis rustig. Daar werd onder anderen bus 1 in Westeinde het slachtoffer van. Daarom besloot het wijkbelang om een wijkauto in het leven te roepen.

"Onze stadsbus kreeg te weinig passagiers", vertelt Lieuwe Tamminga van het Wijkbelang. "We hebben één keer een oproep gedaan en ineens hadden we 20 chauffeurs." De eerste reacties op de wijkauto zijn positief. "Wat we horen is dat er meerdere mensen zijn die er graag gebruik van maken", zegt Tamminga. Wijkbewoners kunnen de hele stad door met de wijkauto. Een rit reserveren kan telefonisch.