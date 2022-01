Operaasje Fryske Flagge: Will in Amerika mist de Friese hengstenkeuring

De ingrediënten zijn altijd aanwezig bij de hengstenkeurig: "Je kunt niet beter krijgen: een Hollands bakje koffie, een lekkere 'gevulde koek', oranjetaart."

In Amerika heeft Bron zijn eigen Friese paarden: vijftien stuks. Daarmee ging hij in Amerika ook naar keuringen toe. "Maar de laatste twee jaar hebben we geen keuringen gehad. In het voorjaar misschien weer, maar ik moet nog maar zien of dat doorgaat."

Met Amerikanen in Nederland kijken

De laatste twintig jaar had Bron geen enkele hengstenkeuring in Fryslân gemist, tot de uitbraak van de coronapandemie dus. En dan neemt hij ook wel eens Amerikanen mee. "We gaan over de Afsluitdijk bijvoorbeeld, dan kijken we halverwege even bij het monument. Ik vind het maar koud en nat, maar die mensen vinden het prachtig!"

Hij laat de Amerikanen ook zien waar Bron vandaan komt: uit Rottevalle. In 1980 is hij vertrokken naar Amerika. "Ik wilde iets anders. Eind jaren 70 gingen veel mensen naar Amerika toe. Ik ging hierheen op vakantie en nu ben ik hier nog."

Gedonder

Met zijn eigen paarden meedoen aan de hengstenkeuring hier is eigenlijk geen doen. "Dat is veel te veel gedonder. Moet je de paarden naar Nederland toe vliegen, het kost ook veel. Dan kunnen die juryleden beter hier komen."