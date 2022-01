Woningoverval in Leeuwarden, politie is op zoek naar dader

Die overval was om ongeveer 20.30 uur dinsdagavond. De bewoner is daarbij niet gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de verdachte iets heeft meegenomen.

Volgens de politie is de overvaller gevlucht in de richting van de Schrans. Veel meer informatie heeft de politie nog niet. Op dit moment praat de politie met getuigen, om een beter beeld te krijgen. Ze hopen dat andere getuigen en mensen met camerabeelden zich melden.