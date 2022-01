Felix van Beek is het zat en stapt op als wethouder van Smallingerland

"De gang van zaken in de raad van 21 december is mij niet in de koude kleren gaan zitten", zegt Van Beek daar zelf over. "Het onaangekondigd van de agenda halen van een zorgvuldig voorbereid en door de raad gewenst voorstel overviel mij. De handelwijze van de raad voelt voor mij als een motie van wantrouwen, het is kenmerkend voor de cultuur van deze raad."

Twee maanden voor verkiezingen

Afgelopen week vierden twee andere wethouders - nog in de kerstvakantie- koffiegesprekken met alle fractievoorzitters om hen bij te praten. Dat heeft onvoldoende geholpen. Van Beek is de politiek in Smallingerland zat en stapt twee maanden voor de raadsverkiezingen op.

Burgemeester Jan Rijpstra en de drie andere wethouders van het zakenkabinet vinden het bijzonder spijtig dat Van Beek opstapt. "We hebben de afgelopen anderhalf jaar veel tot stand kunnen brengen en betreuren dat één van ons aftreedt. Het doet zeer, maar we respecteren zijn besluit en begrijpen zijn persoonlijke afweging."

Wethouder in zakencollege

Van Beek is sinds de zomer van 2020 wethouder in Smallingerland. Hij is een van de vier nieuwe wethouders in een zakencollege, nadat de coalitie uit elkaar was gevallen. Op advies van verkenner en raadsadviseur Ton Baas kwam er een zakencollege, omdat er toen in de gemeenteraad onvoldoende draagvlak was voor een gewoon meerderheidscollege.

Eerder was de VVD'er Van Beek wethouder in Boarnsterim, Littenseradiel en Skarsterlân. Hij was ook directeur van het oude waterschap Boarn en Klif en raadsgriffier in Leeuwarden en Alkmaar.