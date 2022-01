Minister Kuipers: kinderhartchirurgie verdwijnt uit het Noorden

De kinderhartchirurgie wordt voortaan geconcentreerd in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam. Het verdwijnt uit de ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden.

De belangrijkste reden om de zorg nog maar op twee plekken aan te bieden, is volgens Kuipers "het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor zowel kinderen als volwassenen met aangeboren hartafwijkingen".

Petitie

Een petitie om de afdeling in Groningen te houden werd meer dan 200.000 keer ondertekend. De petitie was een initiatief van onder andere UMCG-verpleegkundige Machtelt Couperus uit Easterein.

"We hebben een heel groot gebied in Noord-Nederland dat bij ons komt in het UMCG", vertelde Couperus eerder. "Die ouders en kinderen zullen allemaal naar Rotterdam of Utrecht moeten. Voor alle controles, afspraken en alle operaties."