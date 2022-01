OMT adviseert medische mondkapjes, Sneker bedrijf al aan de slag

Het bedrijf Lampe in Sneek maakt medische mondkapjes. "Begin 2020 zijn wij erin gestapt om de gezondheidszorg te helpen", zegt Quintus Lampe, de eigenaar van het bedrijf. "De normen voor mond-neusmaskers zijn best ingewikkeld voor het grote publiek. Aan medische mondmaskers hangt een Europese norm waar ze aan moeten voldoen."

Een van de belangrijkste normen is wat het mondkapje wel en niet doorlaat en hoeveel precies. "Er zijn verschillende klassen medische mondmaskers. Type 1 is 90 procent effectief en type 2 98 procent. Als de overheid wil dat iedereen type 2 draagt, dan is dat wel lastig in deze markt. Een mondkapje dat eruitziet als een 'lapje' beschermt eigenlijk alleen een ander. Als je het helemaal goed wilt doen, moet je een mondkapje hebben dat helemaal afsluit."