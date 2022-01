Fries Museum krijgt Langman Prijs voor wereldwijd succes met tentoonstelling

De drie directeuren van de museums hebben de prijs dinsdag in ontvangst genomen van juryvoorzitter Jouke de Vries. De Vries is bestuursvoorzitter bij de RUG en won de prijs vorig jaar. Hij spreekt in zijn toelichten over het belang van cultuur.

"De passie waarmee de medewerkers van deze museums hun werd hebben gedaan, staat symbool voor de kracht van de identiteit van Noord-Nederland", zegt De Vries. Met het toekennen van de Langman Prijs wil de jury de drie winnende, maar ook andere museums aanmoedigen om meer samen te werken.

Belangrijk voor het welzijn

"In de afgelopen periode verliep het dagelijks leven vaak anders dan we gewend zijn", zegt De Vries. "Dat vraagt veel aandacht voor elkaar, voor gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap. Maar ook cultuur is een belangrijke basis voor het welzijn van de mensen."