Hekken bij school Noordwolde om 'vluchtroute' overlastgevers te blokkeren

Jarno Oeben is nu zeven jaar directeur van de school. Zolang speelt het ook al, vertelt hij. "Met name in de avonduren zitten er groepen bij het gebouw en het parkje. Overdag spelen kinderen van onze school er, 's avonds jeugd. Naarmate de avond vordert worden de leeftijden hoger, in feite."

De schooldirecteur begrijpt goed dat de jeugd een plek moet hebben. "En als ze er stonden en ze ruimden hun spullen op, dan was er ook geen probleem. Maar er worden vernielingen gepleegd. Maandag bleek het hek van de pannakooi vernield. Daar zitten nu scherpe randen aan. Dat is gevaarlijk."

Zerotolerancebeleid

De hekken van het schoolplein blijven nu onder schooltijd open, maar gaan daarna op slot. De gemeente en scholenkoepel Comprix hopen dat het de overlast voorkomt.

Eerder voerde de gemeente al een zogeheten zerotolerancebeleid in. Daarmee kunnen alle overtredingen hard worden bestraft, maar het voorkomt niet dat de overlast aanhoudt.

Vluchtroutes

Volgens de gemeente komt dat doordat de jeugd verschillende toegangswegen gebruikt als vluchtroutes. De nieuwe hekken moeten ervoor zorgen dat de veroorzakers van de overlast niet zo makkelijk weg kunnen komen. Het parkje blijft open, ook 's nachts, maar er nu nog maar een in- en uitgang.

De hekken worden komende maandag geplaatst. Het is de bedoeling dat ze wel een poosje blijven staan.