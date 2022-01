Alex Miedema veilt zijn cabrio voor eigen mini-voedselbank

"Het zijn drie afgeschreven koelkasten: een met eten en drinken, eentje met boeken en eentje met toilet- en menstruatieproducten", zegt Miedema. "Er wordt veel gebruik van gemaakt."

Mensen met een kleine portemonnee kunnen de producten die ze nodig hebben uit de kasten halen. "Als de regering het niet doet, dan moet je het zelf maar doen", zegt Miedema. "Er zijn gewoon mensen met te weinig geld. Die kunnen geen fatsoenlijk eten of maandverband kopen."

Garage

Nu zal Miedema zijn Peugeot 206 CC dus veilen om geld op te halen. Dat geld zal hij gebruiken voor een nieuwe garage, die hij als opslag gebruikt voor het verdeelstation. "Van onze oude garage is het dak helemaal kapot. Alle spullen werden nat. Dus dat hebben we voor de winter binnengehaald, maar in de huiskamer wil je zo nu en dan ook wel eens zitten."

Het hoogste bod tot nu toe is 750 euro. "Zo hoog had ik niet verwacht, maar het kan altijd nog hoger natuurlijk", zegt Miedema.

De veiling sluit maandagavond om zeven uur 's avonds. Bieden kan op de Facebookpagina van het verdeelstation.