Geschiedenis van de Elfstedentocht in een stickeralbum: "Met een stukje verrassing"

Het boek vertelt de geschiedenis van de Elfstedentocht. Alle tochten staan in het boek beschreven. Er zijn zelfs verhalen van voor de eerste officiële tocht in 1909, vertelt bedenker Hessel van der Meer uit Burgum. "Er is een hoofdstuk over schaatsers die hem eigenlijk al in 1800 hebben gereden. Toen was het geen officiële tocht. Daar zijn nog verhalen over, dus dat vond ik wel heel bijzonder."

Archiefmateriaal

In een schaatsland als Nederland kan een spaaralbum over de Elfstedentocht niet ontbreken, vindt van der Meer. "Wij houden hiervan. Op nummer één staat deze tocht. Iedereen hoopt dat hij weer wordt gehouden."

Voor het beeldmateriaal is diep in het archiefmateriaal van de Elfstedentocht gedoken. Het Schaatsmuseum in Hindeloopen heeft daar een grote rol in gespeeld. Van der Meer heeft geprobeerd in het boek zo veel mogelijk te vertellen wat mensen nog niet weten. "Er moet ook een stukje verrassing in zitten."

"Gaat door het bloed"

Supermarkteigenaar Nelly Wolters twijfelde geen moment om mee te doen aan de actie. "Wij houden allemaal van schaatsen. Die koorts gaat gewoon door het bloed." Ze krijgt veel positieve reacties van klanten. "Mensen zijn echt trots dat ze het boek al in bezit hebben. En dan zitten de plaatjes er nog niet eens in. Dus dat zijn hele leuke reacties."

In totaal moeten er 216 stickers gespaard worden om het album vol te krijgen. Acht weken lang krijgen klanten de stickers mee. Volgens Van der Meer moet iedereen het boek vol kunnen krijgen. "Als aan het eind blijkt dat mensen het boek nog niet vol hebben, dan zorgen wij dat iedereen de ontbrekende plaatjes krijgt."

Droom

Van der Meer hoopt dat mensen zo nu en dan het boek weer uit de kast zullen pakken. "Zo door de tijd zal het boek misschien wel weer eens gepakt worden. Zeker als er weer een Elfstedentocht komt."

"De wens is dat er ijs komt en dat we kunnen schaatsen. En de droom is dat er een Elfstedentocht komt onder deze actie. Of dat zo zal zijn, zal de tijd leren."