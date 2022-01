Zoon (37) krijgt celstraf voor zoveelste huiselijk geweld tegen eigen moeder

Het was niet voor het eerst dat de Leeuwarder voor de rechter moest verschijnen voor huiselijk geweld. Hij was er sinds 2004 al vijf keer voor veroordeeld. Telkens waren zijn ouders slachtoffer. Eind oktober 2020 had hij zijn moeder zo hard geschopt dat de vrouw er een scheur in het kuitbeen aan overhield.

De Leeuwarder had er 43 dagen voor vastgezeten. Na de schorsing van de voorwaardelijke hechtenis bleek dat hij zich niet aan de voorwaarden hield: hij mocht geen drank en drugs gebruiken. Bij een urinecontrole kwam aan het licht dat hij speed, xtc en cannabis had gebruikt. Hij had volgens eigen zeggen een terugval gehad.

Laatste kans

De man zit nu in een behandelingstraject. De rechter gunde hem een allerlaatste kans. Hij kreeg een celstraf van 43 dagen, die hij dus al heeft uitgezeten, plus 77 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Hij mag nog steeds geen drank en drugs gebruiken en hij moet verplicht meewerken aan urinecontroles. De behandeling waar hij al mee was begonnen, moet hij voortzetten.