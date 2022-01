Papiervisjes in gemeentehuis Tytsjerksteradiel: gebouw een dag afgesloten

Het gaat niet om grote aantallen, maar het gebouw wordt wel preventief aangepakt.

Papiervisjes zijn kleine insecten. Ze leven tussen boeken en kranten en zijn schadelijk voor archiefmateriaal. Een gespecialiseerd bedrijf gaat daarom komende zaterdag met een bestrijdingsmiddel aan de slag in het gemeentehuis.

Papiervisjesplaag

Tien jaar geleden, in 2012, was er een grote papiervisjesplaag op het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel. Om te voorkomen dat de beestjes het archief bereikten, werd toen rigoureus opruiming gehouden.

In twee weken tijd werden maar liefst 23 containers met papier afgevoerd. Sinds die tijd wordt permanent in de gaten gehouden of er in het gebouw papiervisjes worden aangetroffen.