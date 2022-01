Opsterland laat bodem onder kunstgrasvelden verder onderzoeken

Op dit moment is er landelijke aandacht voor de risico's van kunstgrasvelden. Volgens het RIVM levert het rubber infill op de velden geen risico op voor de sporters.

"We willen echter ook de kans vermijden dat er bodemverontreiniging kan ontstaan. Daartoe nemen we uit voorzorg alle mogelijke maatregelen", zegt wethouder Anko Postma.

Kantplanken en schoonlooproosters

Opsterland liet eerder al de bodem en het oppervlaktewater onderzoeken rondom de kunstgrasvelden in Bakkeveen, Lippenhuizen, Beetsterzwaag en Gorredijk. Alleen in Beetsterzwaag is vervuiling aangetroffen. Daar wordt binnenkort een strook grond en een sloot gesaneerd.

Bij die velden zijn inmiddels zogenaamde kantplanken en schoonlooproosters aangebracht om eventuele toekomstige vervuiling te voorkomen.

Discussie wegnemen

"Om iedere discussie voor te zijn en eventuele zorgen weg te nemen, heeft het college nu ook besloten om de bodem onder de kunstgrasvelden te laten onderzoeken", schrijft de gemeente.

Dit werd ook aan de gemeente geadviseerd door de FUMO.

Met de maatregels komt Opsterland tegemoet aan een handhavingsverzoek. Dat volgde na een bezwaar dat een landelijke stichting had ingediend met betrekking tot kunstgrasvelden.