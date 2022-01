Noors kampioen neemt Espejord over van sc Heerenveen

Espejord kwam in januari 2020 over van Tromsø IL. In september van hetzelfde jaar werd hij weer verhuurd aan die club, omdat hij in Fryslân niet veel speeltijd kreeg. In totaal kwam hij 182 minuten in actie in het pompeblêdeshirt.

Nu zijn verhuurperiode bij Tromsø erop zit zoekt Heerenveen een andere oplossing voor de 25-jarige voetballer. Die is met Bodø/Glimt gevonden.