'Boezemvriendinnen' halen bh's op voor vrouwen met een kleine beurs

Borghuis werkt in de armoedeproblematiek en zag dat de vrouwen die ze helpt soms helemaal geen bh hebben. Ze kwam Eline de Koning tegen en samen hebben ze als doel om goede bh's in te zamelen en die op een 'pasparty' te geven aan vrouwen die ze nodig hebben.

"En dat hoeven niet alleen dames te zijn die onder bewind staan. Als je rond moet komen van een WW-uitkering, kan je ook wel hulp gebruiken", zegt Borghuis.

Netwerk

Ze vindt het hartverwarmend om te zien hoe het initiatief op wordt gepakt door vrouwen uit alle lagen. Ze hebben de vrouwelijke gemeenteraadsleden de koppen bij elkaar gestoken en hun netwerk aangeboord.

Daarbij gaat het niet om geld, maar om de bh's die gekocht zijn en net niet lekker zitten, die daarna onder in de lade terecht komen. Deze bh's kunnen ingeleverd worden in Leeuwarden en Grou. Nieuwe bh's of lingeriesetjes kunnen ook. Bij de grootste maten zijn de meeste tekorten.

'Pasparty' in Neushoorn

Op 14 maart organiseren de Boezemvriendinnen een 'pasparty' in Neushoorn. Het gaat Borghuis niet alleen om het passen. "Het doel is gewoon dat die vrouwen op die dag een hapje en een drankje krijgen, even wat verwend worden. We zijn zelfs nog bezig met een goodybag, dat ze echt even een dagje uit zijn. En dan naar huis gaan met één of twee goed passende bh's."

De vrouwen hopen nog een persoon te vinden die werkzaam is in een bh-winkel om advies te kunnen geven aan de vrouwen op de 'pasparty'. "Rijk en arm heeft er moeite mee om een goede bh aan te schaffen", zegt Borghuis.