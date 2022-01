Tekorten in de installatiesector: "Mensen moeten geduld hebben"

Yntema vindt dat de huidige situatie ook wat vraagt van particulieren zelf. "Mensen zijn ook een beetje verwend. Men is gewend dat men net als bij de bakker vandaag vraagt en morgen kan krijgen. Ik denk dat er meer een langetermijnvisie moet komen. Ik vraag vandaag een installateur en dan wordt het in het komende half jaar gerealiseerd. Ik denk dat we wat geduld moeten hebben."

Tekorten en vacatures

Branchevereniging Techniek Nederland en uitkeringsinstantie UWV zien dat het in steeds meer regio's lastig is om nieuw personeel te vinden. Waar eind juni nog maar in twee van de 35 regio's een tekort was in de arbeidsmarkt, lag dat volgens het UWV eind december al op 12 regio's. Dat betekent dat er meer vacatures zijn dan mensen die werk zoeken.

Halverwege 2021 waren er in Fryslân zo'n 8.000 openstaande vacatures. In onze provincie is het met name lastig om in de techniek, ICT en zorg mensen te vinden.