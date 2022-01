Vrij inloop in alle Friese vaccinatielocaties | Jongeren mogen weer buiten sporten

Pas geleden verzamelde data bevestigen dat de omikronvariant van het coronavirus veel besmettelijker is dan alle voorgaande varianten. Dat zegt de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens de chef van de WHO in Europa, Hans Kluge, zal in het huidige tempo 50 procent van alle inwoners in Europa besmet raken met de nieuwe variant in de komende zes tot acht weken.

Hij baseert zich op voorspellingen van andere gezondheidsinstituten. Die hebben het over een groot aantal vastgestelde besmettingen in Europa. Het gaat om ruim 7 miljoen positieve tests in de eerste week van januari.