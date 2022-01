Coronanieuws 11 januari: Vrije inloop in alle Friese vaccinatielocaties

De KNVB wil dat wedstrijden in de eredivisie zoveel mogelijk doorgaan. De voetbalbond heeft daarom een richtlijn opgesteld over hoe voetbalclubs om moeten gaan met een groot aantal coronabesmettingen. Spelers en medewerkers van de clubs moeten daarom onder meer buiten de wedstrijden om anderhalve meter afstand houden, dus ook in de kleedkamers.

Clubs kunnen een wedstrijd alleen uitstellen als ze over minder dan 13 spelers beschikken of als er in korte tijd steeds meer spelers besmet raken.