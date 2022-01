Dorpshuizen in de knel: na coronacrisis kampt men ook met energiecrisis

Al die verengingen liggen nu stil, zo ook de twee biljartclubs. Karel Pander zit over zijn leden in. "Als ik iemand tref in het dorp, dan hebben wij het er altijd even over: wanneer zouden wij weer kunnen? En als we weer kunnen, zouden we het weer opnieuw moeten leren?"

Beide clubs hebben ruim 20 leden. "De ene club heet Us Nocht. Nou, dat plezier gaat er wel een beetje af zo langzamerhand. En de andere heet FIUD, Foarút is ús doel. Maar als je niet oefent, dan wordt dat ook niets natuurlijk. Dus dat is wel heel sneu vind ik."

Verenigingen en clubs

Het is een groot gemis. "Voor veel mensen is het biljarten een hoogtepunt in de week. Het heeft veel gevolgen als zoiets wegvalt. Als je niet veel meer hebt dan dit, dan is dit bijna het enige dat nog doorging. Ik kan mij voorstellen dat sommige mensen echt in de problemen komen. Het is echt ellende."