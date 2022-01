Defensie houdt Curaçao straks vanuit Leeuwarden in de gaten

Later, in de zomer, worden ook op de vliegbasis Leeuwarden stations geplaatst. "Het is de bedoeling dat we dan ook vanuit hier de vliegtuigen besturen", zegt Roddenhof.

Onzeker of systeem naar Leeuwarden komt

De testfase op Curaçao duurt minstens een jaar. Alle verschillende team krijgen de kans om daar te oefenen. Dan komt het systeem naar Leeuwarden toe. "Of de toestellen dan meekomen weten we niet. Dat is afhankelijk van wat de politiek wil. Ze kunnen met de grondstations in Leeuwarden overal ter wereld gevlogen worden."