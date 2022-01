Appartementen in Holwerder kerk: slapen met uitzicht over het dorp?

Het gebouw heeft aan de voorkant drie ingangen en als het aan Kingma ligt, worden die allemaal gebruikt. De middelste ingang is straks voor mensen die de ruimte op Airbnb boeken. De bedoeling is dat het orgel achterin blijft staan. Met de wenteltrap kunnen huurders naar boven: daar is de badkamer en de slaapplaats, in de twintig meter hoge toren.

Ideeën welkom

Wat er met de ruimtes aan de zijkant moet gebeuren, daar is het bouwbedrijf nog niet over uit. De bedoeling is permanente verhuur, maar mogelijk worden dat ook Airbnb-appartementen. De ruimtes zijn volgens Kingma ook geschikt als zorgappartement of voor mensen met een beperking.

Het bedrijf roept mensen op om andere ideeën door te geven. Het gebouw wordt in ieder geval verduurzaamd.