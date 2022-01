Schaatstalenten dromen van merkteam en wereldbeker: "Volgend seizoen al"

Daarvoor moet hij zich in de top vijf van Nederland op een afstand rijden. Op het OKT in december werd hij nog dertiende op de 1.500 meter. "Als je ziet hoeveel ik vorige week van de nummer drie af zat, terwijl ik niet het gevoel had dat ik in topvorm was. Anderhalve seconde. Zij zien op hun best en ik niet. Dus dan denk ik: dat gat moet te dichten zijn", zegt Prins.

"Of dat realistisch is weet ik niet", zegt Kolder. "Maar het is goed dat zulke jongens zich uitspreken."

Merkteam

Wierda maakt komend seizoen definitief de overstap naar de senioren. "Ik hoop komend jaar wel bij een merkteam aan te sluiten. Ik denk wel dat ik daar ook weer een stap kan maken, als ik echt met toppers kan meetrainen", zegt Wierda.

Hij is echter nog niet gebeld. "Nee. Ik denk dat ik daar zelf actie in moet ondernemen, maar dat zien we aan het einde van het seizoen wel."