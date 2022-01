Kritiek op aanpak ventilatie scholen: "Nederland blijft achter bij andere landen"

Door de coronacrisis heeft de problematiek een extra impuls gekregen en is er alle reden om ermee aan de slag te gaan, zegt Terpstra. Hij wil graag met de nieuwe minister van Onderwijs in gesprek over een aanpak.

"Hoe kunnen we dit nu zodanig doen dat het een acceptabele oplossing biedt voor alles en iedereen, zodat we kunnen voorkomen dat scholen uiteindelijk voor langere termijn weer in een lockdown terechtkomen?" Volgens Terpstra is het daarom belangrijk dat alle betrokken partijen met elkaar om tafel gaan.