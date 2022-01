SC Cambuur zo goed als rond met Patrick Joosten

De Leeuwarders waren op zoek naar versterking voor de aanval, omdat Issa Kallon en David Sambissa de komende weken ontbreken vanwege deelname aan de Afrika Cup. Bovendien heeft Kallon een aflopend contract na dit seizoen en houdt Cambuur er rekening mee dat er deze winter nog interesse komt voor de linksbuiten.

Met Joosten is de nieuwe aanvaller gevonden. Beide clubs zijn het eens en ook de aanvaller zelf wil de overstap naar Cambuur maken. Het papierwerk van de tijdelijke overstap moet nog worden geregeld, maar dat zal waarschijnlijk geen problemen opleveren. Joosten wordt voor een half jaar gehuurd, zonder optie tot koop. Technisch manager Foeke Booy wil het 'bevestigen noch ontkennen'.

"Geen hoge pet op"

De 25-jarige Joosten kwam dit seizoen in tien van de achttien wedstrijden van FC Groningen binnen de lijnen. Dat was wel met name als invaller; hij stond maar drie keer in de basis.

In Groningen zijn ze niet zo onder de indruk van hem, zei FC Groningen-watcher Stefan Bleeker van RTV Noord maandag in de SportCast van Omrop Fryslân: "In Groningen hebben ze geen heel hoge pet van hem op. Hij heeft hier vrijwel niets laten zien in de tijd dat hij hier zit."

Sylla

Joosten is de tweede aanwinst van Cambuur deze transferperiode. Vrijdag maakte de club al de komst van Sekou Sylla bekend. Hij komt over van TOP Oss. In principe haalt Cambuur deze winter niet meer nieuwe spelers.