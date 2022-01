Issa Kallon: "Dat ik na dit seizoen ga vertrekken, is wel duidelijk"

Toch zal Kallon proberen uit te kijken naar een nieuwe club. Er zijn clubs in Nederland en in het buitenland die interesse hebben getoond. "De club waar het nu echt concreet is, is een buitenlandse club", vertelt Kallon.

Transferperikelen bij Heerenveen en Cambuur

In deze SportCast hebben we drie gasten. Naast Kallon zijn dat Yadran Blanco en Stefan Bleeker. Blanco werkt voor het Brabantse dagblad BN/DeStem. We praten met hem over de mogelijke komst van NAC-speler Thom Haye naar sportclub Heerenveen. Bleeker is FC Groningen-volger voor RTV Noord. Met hem bespreken we de mogelijke komst van Patrick Joosten naar Cambuur.

Verder doen we de Nostradamus-pool, waarin de verslaggevers een aantal vragen over het komende seizoen beantwoorden. En we bespreken de soap bij sportclub Heerenveen en de vermeende interesse in Kees van Wonderen.