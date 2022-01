Sporthal in Dokkum na vijftig jaar tegen de vlakte: "Het kan echt niet meer"

De hal heeft veel functies gehad door de jaren heen; er waren sportwedstrijden, oudejaarsfeesten en het was zelfs even vaccinatielocatie van de GGD. Maar eind februari is er niet meer veel over van het gebouw.

"Ze gaan deze week eerst de bouwplaats inrichten", vertelt projectleider Boele Dijkstra van de gemeente. "Daarna wordt begonnen met het eerste sloopwerk."