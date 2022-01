Boeren vervolgd voor illegaal verwerken papierslib in biovergisters

Door het papierslib bleef er een vervuilende reststof over. Dit zogeheten digestaat werd later over het land gereden. Het afvalwater van de papierindustrie met daarin stukjes papier had bijvoorbeeld een te hoog kopergehalte. Via tussenhandelaren kwam het slib onder andere bij de vergister in Hurdegaryp terecht. De boeren kregen er 20 euro per ton voor.

Controle

De overtredingen kwamen aan het licht toen de milieudienst FUMO bij een controle in augustus 2019 bij Hantumhuizen twee partijen slibmateriaal aantrof. Er zat een handleiding bij en een handgeschreven briefje over de afkomst en de eindbestemming.

De zeven boeren moesten kortgeleden voor de politierechter verschijnen. Ze zeiden dat ze geen idee hadden dat het om een illegaal product ging. De officier van justitie vindt echter dat de boeren moeten weten wat de regels zijn bij het vergisten van mest. Dat ze geld kregen, had ze al moeten waarschuwen, zegt de officier.

Grotere strafzaak

De zaak tegen de boeren is nu uitgesteld, omdat het OM de tussenhandelaars wil horen. Er komt nu een grotere strafzaak.