Nog een week onzekerheid voor Ellia Smeding over Spelen: "Superspannend"

De ingewikkelde regelementen met kleine lettertjes zorgen ervoor dat Smeding zich nog niet zeker voelt. "Normaalgesproken zou ik het wel vertrouwen, maar er kan nog van alles veranderen. Ik ben licht optimistisch, maar wil nergens vanuit gaan. Al train ik wel alsof ik ga, want je wilt daar niet onvoorbereid staan."

De komende weken hoopt Smeding door te kunnen trainen in Thialf, zodat ze optimaal voorbereid is voor de Olympische Spelen. Of dat kan is echter niet zeker, omdat Team FrySk geen topsportstatus geeft. De Engelse bond moet daarom officieel toestemming vragen aan de KNSB.

EK afstanden

Het afgelopen weekend reed Smeding op het EK afstanden twee keer in de top tien. Ze werd op de 500 meter elfde, op de 1.000 meter achtste en op de 1.500 meter negende.

"Het was best een goed EK, ik ben wel tevreden", vertelt Smeding over dat toernooi. "Ik heb een stap gezet vergeleken met twee jaar geleden, toen ik ook het EK reed. Ik zit nu best wel dicht bij mijn tijden van Calgary en Salt Lake City, die ik vorige maand heb gereden. Daar ben ik echt wel blij mee." Calgary en Salt Lake City zijn zogenoemde hooglandbanen, waar altijd sneller wordt gereden dan in bijvoorbeeld Thialf.

Voor de Olympische Spelen belooft dat ook nog wat goeds, als we de 23-jarige schaatsster mogen geloven. "Ik merk dat ik gedurende het seizoen steeds beter word. Ik kom steeds lekkerder in wedstrijden en krijg steeds meer vertrouwen in wat ik kan."