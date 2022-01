Hayo Apotheker denkt terug aan eigen bordesscène: "Nederlands elftalgevoel"

"Het was een heel bijzondere dag, het was 3 augustus 1998", vertelt Hayo Apotheker. "Het was bijzonder, omdat ik als burgemeester wel vaak in Den Haag ben geweest, maar ik niet in de Haagse arena had gewerkt. Het is een ander spel met andere regels, en daar moet je aan wennen." Van augustus 1998 tot juni 1999 was Apotheker minister in het tweede kabinet-Kok.

Ander leven

Het was vooral het besef dat hij een ander leven kreeg, dat hij een cultuurschok beleefde. "Cambuur was kampioen, dat moest ik achterlaten. Op de dag dat we in de Trêves-zaal zaten was er ook skûtsjesilen. Verdraaid, dacht ik, dat moest ik ook missen. Ulbe Zwaga uit Leeuwarden werd toen ook nog eens kampioen."

Als minister was hij nieuw, "maar ik was al wel achttien jaar burgemeester, sinds mijn dertigste en dat tot en met de Friese hoofdstad toe. "