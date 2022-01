Wolvenprojectgroep pleit voor preventie en subsidie: "Afschieten is niet de oplossing"

Schapenhouders in Drenthe zijn nu nog de dupe van het wolvenpaar dat actief is in het Drents-Friese Wold, maar het is wachten op het moment dat de dieren de grens naar Fryslân oversteken. Ook komen er zo nu en dan wolven uit Duitsland naar Nederland, maar die verdwijnen later vaak weer.

Preventie

Harry Oosterman, oud-burgemeester van Ooststellingwerf en voorzitter van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân, is blij dat er op Europees niveau over gepraat wordt. Volgens hem is het afschieten van de wolven echter niet de oplossing. "Op het moment dat een wolf echt grote problemen geeft, dat moet die mogelijk er zijn. Maar het belangrijkste blijft gewoon preventie, preventie, preventie."