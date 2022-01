Nieuw kabinet gepresenteerd met twee Friezen: Dennis Wiersma en Aukje de Vries

'Fries om utens' Dennis Wiersma is minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Aukje de Vries is staatssecretaris van Toeslagen en Douane.

Friese belofte

Koning Willem-Alexander heeft iedereen beëdigd, als eerste was premier Rutte aan de beurt. Daarna volgden de ministers en staatssecretarissen. Aukje de Vries deed de belofte in het Fries. Minister Sigrid Kaag werd via een videoverbinding beëdigd omdat ze in isolatie zit vanwege corona.

Na de traditionele bordesfoto volgt de eerste ministerraad van het kabinet.