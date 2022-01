Fryslân coacht Europese regio's in transitie naar circulaire economie

Dat project is onlangs van start gegaan in Polen en is gefinancierd door de Green Deal van de Europese Unie. Doel van het project is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen door uit heel Europa verschillende technologische en sociale innovaties aan te dragen.

In totaal nemen 34 organisaties uit 9 Europese landen deel aan het project, zoals bedrijven, universiteiten, niet-overheidsorganisaties en regionale overheden. Provincie Fryslân en de Vereniging Circulair Friesland (VCF) doen ook mee. Fryslân is gevraagd om mee te doen als koploper in de wereldwijde circulaire economie.

Waardering

Gedeputeerde Friso Douwstra: "FRONTSH1P is een project dat een uitstekende waardering van Europa heeft gekregen. Het is voor mij een eer dat Fryslân daar ook bij betrokken is geraakt. We wisselen ideeën en ervaringen uit en werken samen verder aan een leefbare toekomst."

Ook volgens projectmanager Bart Volkers van VCF is het een mooie erkenning. "Onze rol in dit prestigieuze project laat zien dat wij Europees koploper zijn op het gebied van circulaire economie. Uiteraard helpen we daarom ook andere regio's en zien we hoe we onze bedrijven en kennisinstellingen kunnen verbinden."

Educatie

Er zullen onder andere onderwijs- en trainingsprogramma's worden ontwikkeld en het is ook de bedoeling dat er een internationaal congres komt.